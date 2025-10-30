Реза Дегати: Фильм "Создатель" отражает исторические факты
Медиа
- 30 октября, 2025
- 20:54
Документальный фильм "Создатель" стал результатом огромного труда.
Как сообщает Report, об этом сказал известный фотожурналист Реза Дегати, принявший участие в презентации картины.
"Чувствуется, что вложен огромный труд. Благодарю каждого, кто приложил усилия для создания картины. Фильм рассказывает о карабахских реалиях, передает исторические факты", - отметил Дегати.
Отметим, что сегодня состоялась церемония презентации документального фильма "Создатель", посвященного возрождению Карабаха и Восточного Зангезура, который был создан ОО "Сеть журналистов Азербайджана".
Съемки документального фильма проводились в Агдаме, Ходжалы, Шуше, Ханкенди, Джебраиле, Физули, Лачыне, Кяльбаджаре и Зангилане.
Последние новости
21:17
Фото
В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу армян, обвиняемых в военных преступлениях против АзербайджанаВнутренняя политика
21:01
Министерство: Пенсии военнослужащим будут назначаться по новым правиламСоциальная защита
20:54
В Грузии арестован бывший замминистра инфраструктуры - ОБНОВЛЕНОВ регионе
20:54
Реза Дегати: Фильм "Создатель" отражает исторические фактыМедиа
20:41
Фото
Председатель TİKA встретился с Хикметом ГаджиевымВнешняя политика
20:40
В результате крушения вертолета в Британии один человек погиб, трое раненыДругие страны
20:18
В Лионе в лаборатории по очистке драгметаллов в ходе ограбления пятеро пострадалиДругие страны
20:17
Саудовская Аравия запретила краткосрочный трансфер МессиФутбол
20:03