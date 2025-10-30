Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Реза Дегати: Фильм "Создатель" отражает исторические факты

    Медиа
    • 30 октября, 2025
    • 20:54
    Реза Дегати: Фильм Создатель отражает исторические факты

    Документальный фильм "Создатель" стал результатом огромного труда.

    Как сообщает Report, об этом сказал известный фотожурналист Реза Дегати, принявший участие в презентации картины.

    "Чувствуется, что вложен огромный труд. Благодарю каждого, кто приложил усилия для создания картины. Фильм рассказывает о карабахских реалиях, передает исторические факты", - отметил Дегати.

    Отметим, что сегодня состоялась церемония презентации документального фильма "Создатель", посвященного возрождению Карабаха и Восточного Зангезура, который был создан ОО "Сеть журналистов Азербайджана".

    Съемки документального фильма проводились в Агдаме, Ходжалы, Шуше, Ханкенди, Джебраиле, Физули, Лачыне, Кяльбаджаре и Зангилане.

