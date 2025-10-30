В Баку представили документальный фильм о возрождении Карабаха и Восточного Зангезура
- 30 октября, 2025
- 19:41
В Баку прошла презентация документального фильма "Yaradan" ("Создатель"), посвященного возрождению Карабаха и Восточного Зангезура.
Как передает Report, фильм создан объединением "Сеть журналистов Азербайджана" и приурочен к 5-летию победы в Отечественной войне.
Картина повествует о масштабных восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях, возвращении вынужденных переселенцев на родные земли в рамках программы "Великое возвращение".
Сценарий написал Аяз Мирзайев, режиссер - Зека Гулиев, оператор - Вугар Шыхалиев, монтажер - Эльмар Тариелоглу. Съемки проходили в Агдаме, Ходжалы, Шуше, Ханкенди, Джабраиле, Физули, Лачыне, Кяльбаджаре и Зангилане.
