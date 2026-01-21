Рамиль Искендерли: Фейковые новости создают реальные риски для общества
- 21 января, 2026
- 12:59
Распространение дезинформации серьезно подрывает формирование общественного мнения в Азербайджане.
Об этом, как сообщает Report, заявил председатель Совета правления Национального форума НПО Рамиль Искендерли в ходе общественного обсуждения на тему "Дезинформация как самая серьезная угроза в глобальном масштабе и в реалиях Азербайджана".
Он напомнил, что в докладе "Глобальные риски", представленном на Всемирном экономическом форуме в Давосе, дезинформация названа в числе ключевых угроз современности.
По словам Искендерли, фейковые новости представляют опасность не только на глобальном уровне, но и внутри страны, создавая реальные риски и негативно влияя на общественное сознание.
