Рамиль Искендерли: Фейковые новости создают реальные риски для общества

Распространение дезинформации серьезно подрывает формирование общественного мнения в Азербайджане.

Об этом, как сообщает Report, заявил председатель Совета правления Национального форума НПО Рамиль Искендерли в ходе общественного обсуждения на тему "Дезинформация как самая серьезная угроза в глобальном масштабе и в реалиях Азербайджана".

Он напомнил, что в докладе "Глобальные риски", представленном на Всемирном экономическом форуме в Давосе, дезинформация названа в числе ключевых угроз современности.

По словам Искендерли, фейковые новости представляют опасность не только на глобальном уровне, но и внутри страны, создавая реальные риски и негативно влияя на общественное сознание.