Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Рамиль Искендерли: Фейковые новости создают реальные риски для общества

    Медиа
    • 21 января, 2026
    • 12:59
    Рамиль Искендерли: Фейковые новости создают реальные риски для общества

    Распространение дезинформации серьезно подрывает формирование общественного мнения в Азербайджане.

    Об этом, как сообщает Report, заявил председатель Совета правления Национального форума НПО Рамиль Искендерли в ходе общественного обсуждения на тему "Дезинформация как самая серьезная угроза в глобальном масштабе и в реалиях Азербайджана".

    Он напомнил, что в докладе "Глобальные риски", представленном на Всемирном экономическом форуме в Давосе, дезинформация названа в числе ключевых угроз современности.

    По словам Искендерли, фейковые новости представляют опасность не только на глобальном уровне, но и внутри страны, создавая реальные риски и негативно влияя на общественное сознание.

    Рамиль Искендерли дезинформация Национальный форум НПО
    Ramil İsgəndərli: Saxta xəbərlər ölkədə ictimai fikrin formalaşmasına çox mənfi təsir edir

    Последние новости

    13:33

    Трамп надеется на сотрудничество с Ильхамом Алиевым в стремлении достичь прочного глобального мира

    Внешняя политика
    13:32

    МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году

    Энергетика
    13:32

    Послы Словакии и Кыргызстана в Баку обсудили региональные вопросы

    Внешняя политика
    13:30

    ММ ратифицирует соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере между Азербайджаном и Иорданией

    Милли Меджлис
    13:28

    Натиг Мамедли: В Азербайджане сформирован механизм борьбы с дезинформацией

    Внутренняя политика
    13:22

    Милли Меджлис ратифицирует Конвенцию о безопасности труда

    Милли Меджлис
    13:21

    В Баку начался суд над пластическим хирургом и анестезиологом

    Происшествия
    13:20

    МЭА повысило прогноз роста мировых поставок нефти в 2026 году до 2,5 млн баррелей

    Энергетика
    13:19

    На матч "Карабах" - "Айнтрахт" продано более 26 тыс. билетов

    Футбол
    Лента новостей