Радиостанция Auto FM приступила к деятельности под новым названием

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Стало известно новое название вещающей в Азербайджане на частоте 107.7 FM радиостанции Auto FM.

Об этом Report сообщили в радиостанции.

Отмечается, что теперь она называется AutoRadio.

AutoRadio приступило к деятельности в тестовом режиме на частоте 107.7 FM сегодня с 11:30 часов.

Напомним, что сегодня утром деятельность радиостанции Auto FM была приостановлена.

Как сообщила Report пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Нурида Аллахъярова, 1 сентября истек срок контракта между Auto FM и ЦИУТ: "Действие контракта с ООО Auto FM приостановлено. Однако сотрудники не уволены, а продолжают работать в том же составе. Все полномочия в связи с деятельностью радиостанции перешли Бакинскому транспортному агентству, так как ЦИУТ также находится в подчинении агентства".

Она отметила, что радиостанция продолжит вещание при Бакинском транспортном агентстве, однако под другим названием.

Отметим, что открытое в 2013 году Auto FM вещало на частоте 107.7. MHz.

Напомним, что Национальный совет телерадиовещания 2 апреля 2013 года выдал Центру интеллектуального управления транспортом лицензию на радиовещание сроком на 6 лет.