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Проведен тренинг на тему роли журналистики в борьбе с дезинформацией

Проведен тренинг на тему роли журналистики в борьбе с дезинформацией Агентство развития медиа при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой организовало тренинг для журналистов на тему "Сила журналистики в борьбе с фейковыми новостями и дезинформацией".
Медиа
10 июня 2025 г. 18:49
Проведен тренинг на тему роли журналистики в борьбе с дезинформацией

Агентство развития медиа при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой организовало тренинг для журналистов на тему "Сила журналистики в борьбе с фейковыми новостями и дезинформацией".

Как сообщает Report, тренинг состоялся в здании Агентства.

Члены Ассоциации корреспондентов ООН Стефано Ваккара и Джордан Дакамсех поделились своим опытом с азербайджанскими журналистами, а также рассказали о способах борьбы с дезинформацией и мисинформацией в эпоху стремительного развития технологий.

Они подчеркнули, что нейтральность в журналистике не тождественна объективности, отметив, что объективность является основой журналистики.

В рамках тренинга также было обращено внимание на важность включения медиаграмотности в школьную программу для предотвращения распространения ложных новостей, которые быстро распространяются через платформы социальных сетей.

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Версия на английском языке ФотоTraining on power of journalism in fighting disinformation held in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоDezinformasiyaya qarşı mübarizədə jurnalistikanın gücü mövzusunda təlim keçirilib

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