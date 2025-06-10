Проведен тренинг на тему роли журналистики в борьбе с дезинформацией

Агентство развития медиа при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой организовало тренинг для журналистов на тему "Сила журналистики в борьбе с фейковыми новостями и дезинформацией".

Агентство развития медиа при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой организовало тренинг для журналистов на тему "Сила журналистики в борьбе с фейковыми новостями и дезинформацией".

Как сообщает Report, тренинг состоялся в здании Агентства.

Члены Ассоциации корреспондентов ООН Стефано Ваккара и Джордан Дакамсех поделились своим опытом с азербайджанскими журналистами, а также рассказали о способах борьбы с дезинформацией и мисинформацией в эпоху стремительного развития технологий.

Они подчеркнули, что нейтральность в журналистике не тождественна объективности, отметив, что объективность является основой журналистики.

В рамках тренинга также было обращено внимание на важность включения медиаграмотности в школьную программу для предотвращения распространения ложных новостей, которые быстро распространяются через платформы социальных сетей.