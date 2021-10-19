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Проведен тренинг на тему "Освещение проблем домашнего насилия в медиа"

Проведен тренинг на тему "Освещение проблем домашнего насилия в медиа" В Азербайджане прошел тренинг для журналистов на тему "Освещение проблем домашнего насилия в медиа".
Медиа
19 октября 2021 г. 14:57
Проведен тренинг на тему Освещение проблем домашнего насилия в медиа

В Азербайджане прошел тренинг для журналистов на тему "Освещение проблем домашнего насилия в медиа".

Как сообщает Report, тренинг прошел в рамках твининг-проекта Европейского Союза "Усиление поддержки жертв домашнего насилия в Азербайджане".

На церемонии открытия выступили исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, проректор Бакинского государственного университета Фарда Иманов, заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, руководитель проекта по стране-бенефициару Садагат Гахраманова и советник-резидент по твинингу Европейского Союза Лауринас Тотараитис.

В первый день тренинга австрийские эксперты Мануэла Харгасснер-Дельпос и Томас Хейнлен проинформировали участников о текущей ситуации с бытовым насилием, роли журналистов в распространении информации по этому вопросу и концепции гендерного насилия, обменялись мнениями.

Тренинг продлится с 19 по 22 октября. Тренинг проводится при совместной организации Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Агентства развития СМИ и Европейского Союза.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Məişət zorakılığı media müstəvisində" mövzusunda təlim keçirilib

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