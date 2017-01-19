Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Международном пресс-центре по инициативе Совета прессы прошла презентация документального фильма "История одной пресс-конференции" ("Bir mətbuat konfransının tarixi").

Как сообщает Report, на мероприятии участвовали председатель Совета прессы Афлатун Амашов, исполнительный директор Фонда господдержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугар Сафарли, депутаты, руководители медиа и пр.

Касаясь событий 1990 года, А.Амашов напомнил, что 20 января упомянутого года советские войска вошли в Баку и учинили на улицах столицы невиданную трагедию: "На простых людей направили армию, чтобы задушить национально-освободительное движение азербайджанского народа и желание независимости. Был подорван энергоблок азербайджанского телевидения. Голос о помощи пришел из Москвы. 21 января общенациональный лидер Гейдар Алиев пришел в представительство Азербайджана в Москве, и, проведя пресс-конференцию, первым дал политическую оценку происходящему и потребовал наказать виновных. В то время СССР еще не распался. После проявления Гейдаром Алиевым большой отваги, в мировых СМИ стали появляться сообщения о трагедии 20 Января и до мирового сообщества довели правый голос народа Азербайджана".

Выступивший на мероприятии депутат Муса Гасымлы заявил, что события в фильме воссозданы очень реально: "Я бы хотел, чтобы документальный фильм "История одной пресс-конференции" перевели на различные языки и показали на телеканалах".

Отметим, что в документальной картине подробно проанализирована тогдашняя деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева, а также представлены мысли очевидцев того периода.

Консультантом документального фильма "История одной пресс-конференции" является помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, доктор исторических наук, профессор Али Гасанов, автором – заслуженный журналист Мубариз Аскеров. Документальная картина подготовлена "Qulp studio".