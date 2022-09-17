О нас

Президент утвердил перечень госорганов, которым предоставлено право учреждать печатные СМИ

Президент утвердил перечень госорганов, которым предоставлено право учреждать печатные СМИ Утвержден перечень государственных органов (структур), являющихся учредителями субъекта печатных СМИ.
Медиа
17 сентября 2022 г. 16:14
Президент утвердил перечень госорганов, которым предоставлено право учреждать печатные СМИ

Утвержден перечень государственных органов (структур), являющихся учредителями субъекта печатных СМИ.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

В список вошли следующие государственные органы:

1. Управление делами президента Азербайджанской Республики

2. Министерство науки и образования Азербайджанской Республики

3. Министерство юстиции Азербайджанской Республики

4. Министерство обороны Азербайджанской Республики

5. Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики

6. Министерство культуры Азербайджанской Республики

7. Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики

8. Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики

9. Национальная академия наук Азербайджана

10. Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çap mediası təsis etmək hüququ verilən dövlət orqanlarının adları açıqlanıb - SİYAHI

Другие новости из категории

Утвержден список госорганов, осуществляющих аудиовизуальное наземное вещание
Утвержден список госорганов, осуществляющих аудиовизуальное наземное вещание
17 сентября 2022 г. 16:06
Генпрокуратура: Руководитель интернет-канала Səda TV арестован
Генпрокуратура: Руководитель интернет-канала Səda TV арестован
14 сентября 2022 г. 20:45
Генпрокуратура Азербайджана обратилась к журналистам и пользователям соцсетей
Генпрокуратура Азербайджана обратилась к журналистам и пользователям соцсетей
13 сентября 2022 г. 13:49
МВД Азербайджана запускает новый проект на радио
МВД Азербайджана запускает новый проект на радио
11 сентября 2022 г. 17:35
Делегация Азербайджана выступила перед студентами в Астрахани
Делегация Азербайджана выступила перед студентами в Астрахани
11 сентября 2022 г. 02:18
Фуад Гусейналиев: Единственный способ борьбы с фейками - предоставление достоверной информации
ФотоФуад Гусейналиев: Единственный способ борьбы с фейками - предоставление достоверной информации
10 сентября 2022 г. 20:50
Ахмед Исмаилов: Азербайджанские медиа вступили в новый этап реформ
Ахмед Исмаилов: Азербайджанские медиа вступили в новый этап реформ
9 сентября 2022 г. 13:31
Эксперт: Азербайджан - одна из самых демократических стран в вопросе свободы слова
Эксперт: Азербайджан - одна из самых демократических стран в вопросе свободы слова
9 сентября 2022 г. 12:33
Азербайджан принимает участие в международном медиафоруме в Астрахани
ФотоАзербайджан принимает участие в международном медиафоруме в Астрахани
9 сентября 2022 г. 10:08
Журналист Аваз Зейналлы шантажирует семью бизнесмена
ВидеоЖурналист Аваз Зейналлы шантажирует семью бизнесмена
7 сентября 2022 г. 21:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi