Президент утвердил перечень госорганов, которым предоставлено право учреждать печатные СМИ

Утвержден перечень государственных органов (структур), являющихся учредителями субъекта печатных СМИ.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
В список вошли следующие государственные органы:
1. Управление делами президента Азербайджанской Республики
2. Министерство науки и образования Азербайджанской Республики
3. Министерство юстиции Азербайджанской Республики
4. Министерство обороны Азербайджанской Республики
5. Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики
6. Министерство культуры Азербайджанской Республики
7. Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики
8. Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики
9. Национальная академия наук Азербайджана
10. Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики.