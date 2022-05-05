Представлен проект “E-KÖŞK”

В Агентстве развития медиа состоялась презентация платформы электронного распространения газет и журналов “E-KÖŞK”.

В Агентстве развития медиа состоялась презентация платформы электронного распространения газет и журналов “E-KÖŞK”.

Как сообщает Report, в мероприятии с участием руководителей субъектов печатных медиа было отмечено, что портал “E-köşk” является платформой для организации абонемента и реализации цифровой печатной продукции.

Было подчеркнуто, что платформа предназначена для того, чтобы сделать традиционные печатные СМИ более доступными для всех, независимо от времени и места предоставлять читателям легкий доступ к газетам и журналам из постоянно обновляемой базы данных.

В ходе мероприятия также были обсуждены "Редакционная политика и правила профессиональной этики", подготовленные Агентством развития медиа для субъектов медиа.

Было отмечено, что применение этих правил придаст импульс процессу защиты авторских прав в каждом субъекте медиа и строгому соблюдению профессиональной этики в сфере медиа в целом.