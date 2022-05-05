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Представлен проект “E-KÖŞK”

Представлен проект “E-KÖŞK” В Агентстве развития медиа состоялась презентация платформы электронного распространения газет и журналов “E-KÖŞK”.
Медиа
5 мая 2022 г. 15:14
Представлен проект “E-KÖŞK”

В Агентстве развития медиа состоялась презентация платформы электронного распространения газет и журналов “E-KÖŞK”.

Как сообщает Report, в мероприятии с участием руководителей субъектов печатных медиа было отмечено, что портал “E-köşk” является платформой для организации абонемента и реализации цифровой печатной продукции.

Было подчеркнуто, что платформа предназначена для того, чтобы сделать традиционные печатные СМИ более доступными для всех, независимо от времени и места предоставлять читателям легкий доступ к газетам и журналам из постоянно обновляемой базы данных.

В ходе мероприятия также были обсуждены "Редакционная политика и правила профессиональной этики", подготовленные Агентством развития медиа для субъектов медиа.

Было отмечено, что применение этих правил придаст импульс процессу защиты авторских прав в каждом субъекте медиа и строгому соблюдению профессиональной этики в сфере медиа в целом.

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Версия на азербайджанском языке Фото “E-köşk” layihəsi təqdim olunub

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