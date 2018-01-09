Представители СМИ вертолетами доставлены на место поисков пропавших альпинистов

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Баку. 9 января. REPORT.AZ/При организации министерства по чрезвычайным ситуациям группа журналистов была доставлена на место поиска пропавших альпинистов в горной местности Губинского района.

Как сообщает сотрудник Report, целью является ознакомление представителей СМИ с ходом поисковых работ.

Вертолеты с журналистами отправлены на место поисков из Баку.

Напомним, что продолжаются поиски пропавших в горах на территории Губинского района трех членов клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Бабура Гусейнова 1990 г.р., Намина Буньядова 1983 г.р. и Фариды Джабраилзаде 1991 г.р.

В организованных МЧС поисковых работах участвуют группы профессиональных спасателей, сотрудники МЭПР, профессиональные альпинисты и добровольцы из местных жителей. В начавшихся с 27 декабря поисково-спасательных работах проверяются маршрут альпинистов и предполагаемые другие пути движения.