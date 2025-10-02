Представители медиа Узбекистана побывали в Гобустанском заповеднике

Представители медиа Узбекистана, находящиеся с визитом в Азербайджане, посетили Гобустанский национальный историко-художественный заповедник, Туристический комплекс грязевых вулканов и Сумгайытский промышленный парк.

Об этом сообщили Report в Агентстве развития медиа (MEDIA).

В рамках медиатура гостям была предоставлена информация об особенностях наскальных рисунков Гобустанского национального историко-художественного заповедника. Было отмечено, что заповедник был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2007 году.

Затем состоялся медиатур в Туристический комплекс грязевых вулканов. Отмечается, что Туристический информационный центр комплекса, расположенного на территории в 12 га, состоит из выставочного зала и мастерской. В комплексе можно получить информацию об особенностях грязевых вулканов, их природных и лечебных свойствах, а также ознакомиться с макетом грязевого вулкана.

В Сумгайытском промышленном парке участникам медиатура была предоставлена информация о действующих предприятиях и применяемых инновационных технологиях. Было отмечено, что промпарк играет важную роль в развитии ненефтяного сектора страны, производстве новых видов продукции и увеличении экспортного потенциала.