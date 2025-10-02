Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Представители медиа Узбекистана побывали в Гобустанском заповеднике

    Медиа
    • 02 октября, 2025
    • 10:54
    Представители медиа Узбекистана побывали в Гобустанском заповеднике

    Представители медиа Узбекистана, находящиеся с визитом в Азербайджане, посетили Гобустанский национальный историко-художественный заповедник, Туристический комплекс грязевых вулканов и Сумгайытский промышленный парк.

    Об этом сообщили Report в Агентстве развития медиа (MEDIA).

    В рамках медиатура гостям была предоставлена информация об особенностях наскальных рисунков Гобустанского национального историко-художественного заповедника. Было отмечено, что заповедник был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2007 году.

    Затем состоялся медиатур в Туристический комплекс грязевых вулканов. Отмечается, что Туристический информационный центр комплекса, расположенного на территории в 12 га, состоит из выставочного зала и мастерской. В комплексе можно получить информацию об особенностях грязевых вулканов, их природных и лечебных свойствах, а также ознакомиться с макетом грязевого вулкана.

    В Сумгайытском промышленном парке участникам медиатура была предоставлена информация о действующих предприятиях и применяемых инновационных технологиях. Было отмечено, что промпарк играет важную роль в развитии ненефтяного сектора страны, производстве новых видов продукции и увеличении экспортного потенциала.

    Гобустанский заповедник медиатур MEDİA грязевые вулканы
    Фото
    Özbəkistan nümayəndə heyəti Qobustan qoruğu barəsində məlumatlandırılıb

    Последние новости

    11:31

    III Игры СНГ: Россияне выиграли смешанные командные соревнования по бадминтону

    Индивидуальные
    11:27

    Рютте: Украина делится с НАТО своим опытом ведения войны

    Другие страны
    11:27

    Президент Румынии заявил о намерении провести переговоры с Пашиняном в Копенгагене

    Другие страны
    11:25

    III Игры СНГ: Азербайджанские пловцы завоевали 1 золотую и 1 бронзовую медали - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    11:22

    МВД Армении: Проверяем сигнал о том, что 20 детей выпрыгнули из окна школы

    В регионе
    11:19

    Министерство молодежи и спорта представило рейтинг азербайджанских спортсменов

    Индивидуальные
    11:16

    Доклад БИГ включен в Программу действий Генсека ООН

    Внешняя политика
    11:11

    Стармер: В Британии не будет "золотого билета" на получение убежища

    Другие страны
    11:11

    Азербайджан стал членом международной финансовой организации

    Финансы
    Лента новостей