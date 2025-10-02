Özbəkistan nümayəndə heyəti Qobustan qoruğu barəsində məlumatlandırılıb
- 02 oktyabr, 2025
- 10:15
Azərbaycanda səfərdə olan Özbəkistanın rəsmi şəxsləri və media təmsilçilərindən ibarət nümayəndə heyəti üçün Qobustan Milli Tarix-Bədii Qoruğuna, Palçıq Vulkanları Turizm Kompleksinə və Sumqayıt Sənaye Parkına mediatur təşkil edilib.
Bu barədə "Report"a Medianın İnkişafı Agentliyindən (MEDİA) məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, mediatur çərçivəsində qonaqlara Qobustan Milli Tarix-Bədii Qoruğun qədim qayaüstü rəsmlərin xüsusiyyətləri, burada aparılan arxeoloji tədqiqat işləri barədə məlumat verilib. Qobustan qoruğunun 2007-ci ildə UNESCO-nun Dünya İrs Siyahısına daxil edildiyi diqqətə çatdırılıb.
Daha sonra Palçıq Vulkanları Turizm Kompleksində mediatur olub. Burada onlara vulkanların geoloji xüsusiyyətləri, müalicəvi və turistik potensialı barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, 12 hektar ərazidə salınmış Kompleksin Turizm İnformasiya Mərkəzi sərgi zalından və emalatxanadan ibarətdir. Mərkəzdə palçıq vulkanlarının xüsusiyyətləri, təbii və müalicəvi özəllikləri haqqında məlumat əldə etmək, palçıq vulkanının maketi ilə tanış olmaq mümkündür.
Sumqayıt Sənaye Parkında olan mediatur iştirakçılarına burada fəaliyyət göstərən müəssisələr, tətbiq olunan innovativ texnologiyalar barədə geniş məlumat verilib. Diqqətə çatdırılıb ki, Sənaye Parkı ölkənin qeyri-neft sektorunun inkişafında, yeni növ məhsulların istehsalında və ixrac potensialının artırılmasında mühüm rol oynayır və bu istiqamətdə işlər mütəmadi olaraq davam etdirilir.