Представители медиа из Азербайджана посетили дворцовый комплекс "Нуруллабой" в Хиве

Представители медиа из Азербайджана в рамках поездки в Узбекистан посетили дворцовый комплекс "Нуруллабой" в городе Хиве.

Как передает Report, комплекс представляет собой уникальный памятник архитектуры конца XIX - начала XX века и является одним из важнейших объектов культурного наследия региона.

Комплекс был построен по приказу хивинского хана Мухаммеда-Рахима II.

На территории комплекса расположены официальный дом приемов, пять дворов, мастерские народных ремесел, а также галерея, носящая имя Худойбергана Девонова - первого узбекского фотографа и оператора, чьи работы имеют большое историческое значение для изучения жизни Хивы того времени.

Журналисты ознакомились с архитектурными особенностями комплекса, посетили выставочные залы и ремесленные мастерские, где сохраняются традиции хивинского искусства.