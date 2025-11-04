Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Представители медиа из Азербайджана посетили дворцовый комплекс "Нуруллабой" в Хиве

    Медиа
    • 04 ноября, 2025
    • 17:49
    Представители медиа из Азербайджана посетили дворцовый комплекс Нуруллабой в Хиве

    Представители медиа из Азербайджана в рамках поездки в Узбекистан посетили дворцовый комплекс "Нуруллабой" в городе Хиве.

    Как передает Report, комплекс представляет собой уникальный памятник архитектуры конца XIX - начала XX века и является одним из важнейших объектов культурного наследия региона.

    Комплекс был построен по приказу хивинского хана Мухаммеда-Рахима II.

    На территории комплекса расположены официальный дом приемов, пять дворов, мастерские народных ремесел, а также галерея, носящая имя Худойбергана Девонова - первого узбекского фотографа и оператора, чьи работы имеют большое историческое значение для изучения жизни Хивы того времени.

    Журналисты ознакомились с архитектурными особенностями комплекса, посетили выставочные залы и ремесленные мастерские, где сохраняются традиции хивинского искусства.

