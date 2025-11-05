Представители медиа Азербайджана посетили Президентскую школу в Хиве

В рамках пресс-тура в Узбекистан представители азербайджанских медиа посетили Президентскую школу в Хиве, а также Хорезмскую академию Мамуна.

Как передает Report, Президентская школа является частью национальной сети современных образовательных учреждений, созданных по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Цель школы - подготовка нового поколения талантливых и образованных молодых специалистов, владеющих современными знаниями и навыками.

Журналисты ознакомились с условиями обучения, осмотрели учебные аудитории, оснащенные современным оборудованием. В школе обучаются учащиеся, прошедшие конкурсный отбор, а образовательный процесс ведут как местные, так и зарубежные преподаватели.

Участники пресс-тура также посетили Хорезмскую академию Мамуна - одно из старейших научных учреждений Средней Азии, история которого уходит корнями в XI век.

Сегодня Академия проводит исследования в области геологии, экологии, биологии, включая изучение лекарственных растений и поведения термитов, которые играют важную роль в экосистеме региона.

Журналисты также посетили музей при Хорезмской академии Мамуна, где представлены экспозиции, рассказывающие об истории и культуре Хорезма. В музее регулярно проходят временные выставки научных разработок и археологических находок академии.