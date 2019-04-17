Рамиз Рзаев: Препятствовать деятельности журналистов на открытых судебных заседаниях неправильно

"Препятствовать деятельности журналистов на открытых судебных заседаниях неправильно".
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам деятельности Верховного суда Азербайджана в 2018 году заявил председатель структуры Рамиз Рзаев.
"Любой гражданин, в том числе и журналисты, могут принять участие на открытом судебном заседании. В Азербайджане только в двух случаях судебные заседания проходят за закрытыми дверями. Если дело связано с государственной тайной или семейными вопросами", - добавил Р.Рзаев.
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