Рамиз Рзаев: Препятствовать деятельности журналистов на открытых судебных заседаниях неправильно

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"Препятствовать деятельности журналистов на открытых судебных заседаниях неправильно".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам деятельности Верховного суда Азербайджана в 2018 году заявил председатель структуры Рамиз Рзаев.

"Любой гражданин, в том числе и журналисты, могут принять участие на открытом судебном заседании. В Азербайджане только в двух случаях судебные заседания проходят за закрытыми дверями. Если дело связано с государственной тайной или семейными вопросами", - добавил Р.Рзаев.