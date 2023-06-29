Председатель Совета прессы: Мы осуждаем нападение на съемочную группу AzTV во Франции

Совет прессы резко осуждает нападение на съемочную группу ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV) во Франции.

Совет прессы резко осуждает нападение на съемочную группу ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV) во Франции.

Как передает Report, об этом заявил председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид.

По его словам, давление на журналистов недопустимо: "Мы обеспокоены произошедшим инцидентом. Совет прессы опубликует заявление по этому поводу в ближайшие часы".

Напомним, что сотрудники AzTV подверглись нападению во время съемок во Франции. В результате корреспондент и оператор телеканала получили легкие телесные повреждения. Нападавшие отобрали у оператора и сломали съемочную камеру.