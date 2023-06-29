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Во Франции произошло нападение на съемочную группу AzTV

Во Франции произошло нападение на съемочную группу AzTV Проводящие съемки во Франции сотрудники ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV) подверглись нападению.
Медиа
29 июня 2023 г. 10:49
Во Франции произошло нападение на съемочную группу AzTV

Проводящие съемки во Франции сотрудники ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV) подверглись нападению.

Как сообщает Report, в связи с этим AzTV распространило заявление.

В заявлении отмечается, что сотрудники государственного телевидения подверглись нападению во время съемок во Франции. В результате корреспондент и оператор получили легкие телесные повреждения. Нападавшие отобрали у оператора и сломали съемочную камеру. Когда сотрудники потребовали вернуть камеру, им стали угрожать оружием.

"ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" решительно осуждает инцидент, считает произошедшее не только нападением на азербайджанских журналистов, но и подавлением в целом свободы слова, свободной журналистской деятельности. Мы требуем от правоохранительных органов Франции объективного расследования инцидента, выявления и наказания лиц, совершивших вооруженное нападение на журналистов, принятия необходимых мер для возмещения ущерба", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке AzTV journalists attacked in France
Версия на азербайджанском языке Fransada AzTV-nin çəkiliş qrupuna hücum olub, xəsarət yetirilib, texnikaları alınıb

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