Председатель НСТР: Вопрос телеканала ANS закрыт

"Информация Генеральной прокуратуры Азербайджана не имеет никакого отношения к сообщением о восстановлении деятельности телеканала ANS".
Об этом Report заявил председатель Национального совета по телевидению и радио Нушираван Магеррамли.
Он отметил, что распространение в социальных сетях сведений об ANS не означает, что вопрос стоит на повестке: "Бакинский апелляционный суд принял решение по телеканалу ANS и прекратил его деятельность. Таким образом вопрос телеканала ANS закрыт".
Səid QəribАвтор новости