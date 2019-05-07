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Председатель НСТР: Вопрос телеканала ANS закрыт

Председатель НСТР: Вопрос телеканала ANS закрыт
© Report/Elchin Murad

"Информация Генеральной прокуратуры Азербайджана не имеет никакого отношения к сообщением о восстановлении деятельности телеканала ANS".

Об этом Report заявил председатель Национального совета по телевидению и радио Нушираван Магеррамли.

Он отметил, что распространение в социальных сетях сведений об ANS не означает, что вопрос стоит на повестке: "Бакинский апелляционный суд принял решение по телеканалу ANS и прекратил его деятельность. Таким образом вопрос телеканала ANS закрыт".

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