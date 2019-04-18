Председатель НСТР: Частные телеканалы в глазах общественности выглядят как каналы низкого пошиба

"Когда в сфере телерадиовещания фиксируется какое-либо нарушение закона, Национальный совет телерадиовещания пресекает это".

Об этом Report сообщил председатель Совета Нушираван Магеррамли.

По его словам, в передачах с относительно низким качеством чаще всего не бывает правонарушений, просто их качество на низком уровне.

Н.Магеррамли отметил, что частные телеканалы преследуют в первую очередь коммерческие интересы: "В Азербайджане довольно много каналов, где нет шоу-передач. Это AzTV, Mədəniyyət, İTV, ARB 24, спутниковый канал CBC".

Председатель НСТР также подчеркнул, что в глазах общественности частные телеканалы выглядят как каналы низкого пошиба: "Хотя на частных телеканалах в 24-часовом эфире на шоу отводится мизерное количество времени. Во время регулярных встреч с руководителями телеканалов мы отмечаем, что телесериалы в Азербайджане должны отражать действительность. Однако, к сожалению, показанные в телесериалах семьи не присущи стране, это семьи из фантазий авторов сценариев. Мы советуем избегать таких моментов и ссылаться на реальность".