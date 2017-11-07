Председатель НСТР: Рейтинговая зависимость приводит к снижению качества передач на каналах

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Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "Люди иногда очень беспокоятся банальными передачами на частных телеканалах. Мы видим и чувствуем это. Но иногда нужно учитывать существующие реалии".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Национального совета телевидения и радио (НСТР) Нушираван Магеррамли в интервью телеканалу AzTV.

Он сказал, что иногда за проделки частных телеканалов многие упрекают Совет: "Естественно они имеют право на это. Сегодня материально-техническая база частных телеканалов недостаточно развита. Несмотря на то, что в этом направлении предпринимаются серьезные шаги. Но рейтинговая зависимость приводит к еще большему снижению качества передач на этих каналах. И это я отмечаю с чувством горького сожаления".

Председатель НСТР также отметил, что в настоящее время в сфере теле- и радиовещания ощутимо выросли количественные и качественные изменения: "Сегодня в Азербайджане действует 84 наименований теле- и радиовещателей. 10 местных каналов вещают в мировом масштабе, 13 каналов охватывают регион, 13 радиовещателей обеспечивают слушателей в масштабах страны музыкой и передачами. Имеется два спутниковых телевидения, 17 кабельных операторов. В стольких цифрах работа не может идти очень налажено. Вывод заключается в том, что сегодня в стране проводимая в этой области работа приносит свои плоды".