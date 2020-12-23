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Первый канал перестанет быть государственным

Первый канал перестанет быть государственным Доля государства в акциях Первого канала России снизится.
Медиа
23 декабря 2020 г. 03:03
Первый канал перестанет быть государственным

Доля государства в акциях Первого канала России снизится.

Как передает Report, это следует из указа Президента России Владимира Путина, опубликованного в системе «Консультант плюс».

Согласно документу, в целях повышения финансовой устойчивости акционерного общества «Первый канал» будет осуществлен дополнительный выпуск акций и их реализация негосударственным акционерам.

Доля государства сократится с контрольного пакета (51%) до уровня не менее 34%.

Из указа следует, что кабмин должен в течение трех месяцев провести мероприятия по увеличению уставного капитала и определить перечень негосударственных акционеров канала, а также определить размер долей России и других акционеров.

Данный указ президента пока не опубликован на официальном портале правовых актов и на сайте президента.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры, помощник президента Максим Орешкин назначен новым председателем совета директоров Первого канала.

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