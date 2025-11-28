ОТГ планирует создать Союз журналистов тюркских стран

На 7-м заседании министров и высокопоставленных должностных лиц Организации тюркских государств (ОТГ) по медиа и информации в Баку было объявлено о планах создания Союза журналистов в рамках организации.

Как сообщает Report, заместитель генерального секретаря Организации Омер Коджаман в своем выступлении подчеркнул масштаб деятельности организации, которая сегодня активно работает по 55 направлениям сотрудничества между тюркскими странами.

"Наряду с возможностями мы столкнулись и с угрозами, связанными с развитием технологий, к которым относятся фейковые новости. В последние годы мы добились всестороннего сотрудничества в борьбе с дезинформацией в рамках ОТГ. Это заключается в создании координационной группы между СМИ и телеканалами", - отметил он.

Коджаман добавил, в 2025–2027 годах ОТГ будет действовать как координационный центр в сфере обмена информацией и новостями.

"Создание Союза журналистов в рамках ОТГ является сейчас одним из главных вопросов нашей повестки", - подчеркнул Коджаман.