​Обнародованы результаты мониторинга на азербайджанских телеканалах - СПИСОК

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В Институте языкознания имени Насими НАНА прошла пресс-конференция на тему "Язык информационных программ телеканалов".

Как сообщает Report, на пресс-конференции было отмечено о завершении мониторинга, проведенного институтом на азербайджанском телевидении.

По словам сотрудника мониторингового отдела Института языкознания, руководителя данной мониторинговой группы Шахмара Мамедли, основная цель мониторинга заключалась в обеспечении повышения профессиональной языковой подготовки работающих в СМИ специалистов и соблюдении в телевизионных программах норм литературного азербайджанского языка: "Мониторинг охватил 6 телеканалов страны - İTV, ANS TV, Space TV, Lider TV, ATV и Xəzər TV. Во время мониторинга был проанализирован язык информационных программ и программ, создающихся на их основе. В целом, обнаружено более 400 нарушений языковых норм. Из 145 проанализированных случаев нарушения, 74 - лексические языковые недочеты, 29 - фонетические, а 41 - грамматические.

20% выявленных в ходе мониторинга нарушений были связаны с фонетическими нормами, 24% - с лексическими, 27% - со стилистикой, 22% - с морфологией и 7% с синтаксисом.

Как отметил Ш.Мамедли, факты показывают, что стилистические ошибки зачастую допускаются ведущими.

15% фактов нарушения норм литературного языка были выявлены на телеканале İTV, 14% - на ATV, 15% - на ANS, 18% на Xəzər TV, 17% - на Space TV, а 21% - на Lider TV.

Несмотря на это, результаты были различны. Случаи нарушения фонетических норм в основном зафиксированы на телеканалах ATVи ANS, а грамматических норм - на Xəzər TV.

Отметим, что мониторинг проводился Институтом языкознания имени Насими НАНА. Некоторые организационные работы осуществлялись совместно с Национальным советом телерадиовещания.