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Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности

Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности Национальная безопасность Турции стоит на первом месте и страна продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности.
В регионе
20 ноября 2024 г. 15:01
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности

Национальная безопасность Турции стоит на первом месте и страна продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности.

Как передает Report cо ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвразению из Бразилии, где проходил саммит G20.

"Мы продолжим борьбу с терроризмом. Турция готова как к новой ситуации в Сирии, которую создаст уход Америки из Сирии, так и к текущей реальности. Мы пытаемся перестроить обстановку в Сирии на пользу всего региона, проводя необходимые переговоры с Россией по этому вопросу", - отметил он.

Он добавил, что север Сирии "одинаково важен как для Анкары, так и для Дамаска". "Очистка этого региона от Рабочей партии Курдистана и связанных с ней курдских организаций представляет важность для сирийской администрации.

"Гражданская война в Сирии привела к глубокой нестабильности на территории этой соседней с нами страны. Нестабильность привлекла террористические организации, с которыми мы боремся. Точно так же, как мы прилагаем эти усилия, сирийская администрация должна принимать соответствующие меры", - подчеркнул президент Турции.

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