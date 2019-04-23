​НСТР выдал лицензию на вещание Real TV

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Стали известны результаты объявленного Национальным cоветом телерадиовещания (НСТР) конкурса на открытие нового общереспубликанского новостного телеканала.

Как сообщает Report, согласно обнародованным на сегодняшнем заседании НСТР итогам, победителем конкурса стало действующее в настоящее время ООО "Аналитическо-информационный центр Real" (Real TV).

Таким образом, НСТР предоставил Real TV бессрочную лицензию на наземное вещание.

Отметим, что НСТР объявил конкурс на открытие специализированного (новостного) общереспубликанского телеканала на территории Баку и Абшеронского полуострова на частоте 48 (SD-вещание) и 37 (HD-вещание). Три кандидата подали документы на конкурс. Это - ООО "Аналитическо-информационный центр Real" (Real TV), ООО "TV Медиа Азербайджан" и ООО "RTV".