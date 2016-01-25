​НСТР: В фильме "Кровавый январь" выявлены нарушения

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ "Национальный совет телерадиовещания выявил ряд недочетов в вышедшей в эфир 20 января на телеканале ANS серии художественного сериала "Кровавый январь" ("Qanlı yanvar"). Недочеты в основном связаны с неэтичными фразами и руганью".

Об этом в заявлении Report сказал завотделом НСТР Таваккюль Дадашев.

По его словам, в СМИ и соцсетях идут обсуждения снятого Вахидом Мустафаевым и показанного в эфире ANS сериала "Кровавый январь", отмечаются негативы: "Естественно, у каждого может быть свой вариант и свои аргументы.

Нам не хотелось бы высказываться по поводу содержания фильма и отразившихся в нем исторических событий. Следует также учесть, что это - плод художественного воображения. Однако, реакция вполне естественная, так как фильм "Кровавый январь" посвящен запечатлевшимся в памяти народа кровавым историческим процессам.

Выражать к этому отношение - дело авторов фильма, занимающихся новейшей историей историков и людей искусства.

Наряду с этим, учитывая показ фильма на телеэкранах, мы, как НСТР, смотрели на него сквозь призму закона".

Т.Дадашев сказал, что в показанной 20 января серии фильма выявлен ряд нарушений: "В основном это неэтичные фразы и ругань".

По его словам, это противоречит ст. 32.0.9 закона "О телерадиовещании" (в передачах должны последовательно соблюдать защиту национально-духовных ценностей) и статье 3.7 "Специальных правил для программ, отражающих жестокость, эротику, а также незакодированных передач, которые могут нанести ущерб физическому, психологическому и нравственному развитию детей и несовершеннолетних" (вещание в эфире сцен, где используются неприличные фразы, слова или жесты).

Т.Дадашев добавил, что фильмы и эфирные материалы, где употребляются неэтичные фразы, можно вещать в промежутке с 23:00 до 7:00.