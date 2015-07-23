НСТР: В Азербайджане имеются случаи незаконной ретрансляции иностранных теле- и радиовещателей

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Национальном совете телевидения и радио (НСТР) состоялась встреча с руководителями вещателей сетей кабельного телевидения.

Об этом Report сообщили в Совете.

В ходе встречи была обсуждена нынешняя ситуация в сфере вещания кабельного телевидения, отмечена необходимость реализации эффективных мероприятий по борьбе с незаконным кабельным вещанием в новостройках, отелях.

В ходе встречи также особо подчеркнуто нарушение в ряде случаев правил и условий специального разрешения (лицензии) вещателями сетей кабельного телевидения, существование случаев незаконной ретрансляции иностранных теле- и радиовещателей. На очередном заседании Национального совета телевидения и радио будут рассмотрены некоторые вопросы регулирования в сфере кабельного вещания.