НСТР прокомментировал откровенные сцены в фильме, показанном на ATV

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Наша мониторинговая группа посмотрела фильм "Ночной гость" ("Gecə qonağı"), который транслировался на канале Azad Azərbaycan (ATV), и не посчитала определенные сцены правонарушением.

Об этом Report сообщил завотделом Национального совета телерадиовещания (НСТР) Таваккюль Дадашов.

Он отметил, что согласно специальным правилам в связи с программами и сценами, время показа которых ограничено, подобные фильмы и передачи с нецензурными высказываниями, эротическими сценами, жестами могут транслироваться с 23:00 до 7:00. Фильм "Ночной гость" начинается после 23:00, поэтому нельзя говорить о правонарушениях в связи с определенными сценами в фильме".