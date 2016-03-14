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    НСТР прокомментировал откровенные сцены в фильме, показанном на ATV

    Согласно специальным правилам, подобные сцены могут транслироваться в эфире после 23:00

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Наша мониторинговая группа посмотрела фильм "Ночной гость" ("Gecə qonağı"), который транслировался на канале Azad Azərbaycan (ATV), и не посчитала определенные сцены правонарушением.

    Об этом Report сообщил завотделом Национального совета телерадиовещания (НСТР) Таваккюль Дадашов.

    Он отметил, что согласно специальным правилам в связи с программами и сценами, время показа которых ограничено, подобные фильмы и передачи с нецензурными высказываниями, эротическими сценами, жестами могут транслироваться с 23:00 до 7:00. Фильм "Ночной гость" начинается после 23:00, поэтому нельзя говорить о правонарушениях в связи с определенными сценами в фильме".

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