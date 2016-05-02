​НСТР направил телеканалам новые правила, связанные с рекламой

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Национальный совет телевидения и радиовещания (НСТР) направил в местные телеканалы правила предъявления рекламных субтитров.

Об этом Report заявил завотделом НСТР Таваккюль Дадашев.

Он напомнил, что 2 марта этого года Кабмин утвердил "Правила предъявления распространяющейся субтитрами рекламы".

Согласно правилам, субтитры рекламы должны сопровождаться специальным извещением или знаком "R". Субтитры не должны занимать более 7% активной части TV кадра. Время подобной рекламы в целом входит в общее время, выделенное для рекламы на TV.

"Кроме того, субтитры рекламы не должны идти в эфир во время политических передач и информационных программ. А в детских и религиозных передачах запрещаются субтитры с рекламой алкогольных напитков. В дни траура нельзя распространять субтитры с рекламой и др.", - сказал завотделом.

Т.Дадашев добавил, что в данном вопросе НСТР учитывает некоторые моменты: "Ныне указанное мной правило отправлено на телеканалы. Вещатели находятся на этапе адаптации требований новых правил. Здесь мы учитываем некоторые вопросы, так как контракты рекламодателей заключались по старым правилам. Однако в скором времени серьезно проконтролируют уровень выполнения правил. Раньше встречались случаи, когда субтитры рекламы иногда охватывали более 30% эфира. Это нарушало права зрителей и препятствовало качественному вещанию программ".