Новый председатель правления АЗЕРТАДЖ представлен коллективу

Назначенный на должность председателя правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Вугар Алигейдар оглу Алиев 28 ноября был представлен коллективу помощником президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.
Как сообщает Report, Хикмет Гаджиев в ходе выступления передал коллективу поручения и рекомендации президента Ильхама Алиева.
Вугар Алиев поблагодарил главу государства за оказанное ему доверие.