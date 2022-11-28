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Новый председатель правления АЗЕРТАДЖ представлен коллективу

Новый председатель правления АЗЕРТАДЖ представлен коллективу Назначенный на должность председателя правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Вугар Алигейдар оглу Алиев 28 ноября был представлен коллективу помощником президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по
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28 ноября 2022 г. 20:14
Новый председатель правления АЗЕРТАДЖ представлен коллективу

Назначенный на должность председателя правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Вугар Алигейдар оглу Алиев 28 ноября был представлен коллективу помощником президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

Как сообщает Report, Хикмет Гаджиев в ходе выступления передал коллективу поручения и рекомендации президента Ильхама Алиева.

Вугар Алиев поблагодарил главу государства за оказанное ему доверие.

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Версия на азербайджанском языке AZƏRTAC-ın İdarə Heyətinin yeni sədri kollektivə təqdim olunub

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