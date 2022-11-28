Новый председатель правления АЗЕРТАДЖ представлен коллективу

Новый председатель правления АЗЕРТАДЖ представлен коллективу

Назначенный на должность председателя правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Вугар Алигейдар оглу Алиев 28 ноября был представлен коллективу помощником президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по

https://static.report.az/photo/b7dc8c45-037a-3437-85c5-28c5b4f175e1.jpg https://static.report.az/photo/b7dc8c45-037a-3437-85c5-28c5b4f175e1.jpg

Назначенный на должность председателя правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Вугар Алигейдар оглу Алиев 28 ноября был представлен коллективу помощником президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым. Как сообщает Report, Хикмет Гаджиев в ходе выступления передал коллективу поручения и рекомендации президента Ильхама Алиева. Вугар Алиев поблагодарил главу государства за оказанное ему доверие. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook