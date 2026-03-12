Новостному порталу 1news.az исполнилось 19 лет

Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    • 12 марта, 2026
    • 11:11
    Сегодня исполняется 19 лет со дня основания новостного портала 1news.az.

    Как сообщает Report, сайт начал свою деятельность 12 марта 2007 года.

    Портал публикует материалы на азербайджанском и русском языках, освещая важные события и актуальные вопросы как внутри страны, так и на международной арене.

    На платформе размещаются не только новости, но и аналитические материалы, интервью, комментарии, а также фото- и видеорепортажи.

    У сайта также есть страницы в социальных сетях Facebook, Instagram, Telegram и WhatsApp. В частности, на его Telegram-канал подписаны более 12 тысяч пользователей, и аудитория ресурса продолжает расти.

    Редакция Report поздравляет коллег из 1news.az с 19-летием и желает дальнейших успехов и профессиональных достижений.

