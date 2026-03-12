Новостному порталу 1news.az исполнилось 19 лет

Сегодня исполняется 19 лет со дня основания новостного портала 1news.az.

Как сообщает Report, сайт начал свою деятельность 12 марта 2007 года.

Портал публикует материалы на азербайджанском и русском языках, освещая важные события и актуальные вопросы как внутри страны, так и на международной арене.

На платформе размещаются не только новости, но и аналитические материалы, интервью, комментарии, а также фото- и видеорепортажи.

У сайта также есть страницы в социальных сетях Facebook, Instagram, Telegram и WhatsApp. В частности, на его Telegram-канал подписаны более 12 тысяч пользователей, и аудитория ресурса продолжает расти.

Редакция Report поздравляет коллег из 1news.az с 19-летием и желает дальнейших успехов и профессиональных достижений.