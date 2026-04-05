Главы МИД Турции и Сирии обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе
Другие страны
- 05 апреля, 2026
- 02:46
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с сирийским коллегой Асадом Хасаном Шейбани.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на источники в МИД Турции.
По данным источников, в ходе беседы министры обсудили двусторонние отношения. Кроме того, в центре внимания оказалась продолжающаяся война в регионе.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам США и их союзников в Саудовской Аравии, Катаре, Объединённых Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке, Кувейте и на Кипре.
19:29
Трамп: Я забрал бы иранскую нефть и мы бы заработали кучу денегДругие
19:29
Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумныДругие страны
19:13
Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранееДругие страны
19:11
Фото
В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан АлиевойВнешняя политика
19:08
Фото
В Тбилиси дан ланч в честь президента АзербайджанаВнешняя политика
19:05
Фото
Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мираВнешняя политика
18:57
Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11В регионе
18:52
Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войныДругие страны
18:46