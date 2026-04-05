Главы МИД Турции и Сирии обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с сирийским коллегой Асадом Хасаном Шейбани.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на источники в МИД Турции.

По данным источников, в ходе беседы министры обсудили двусторонние отношения. Кроме того, в центре внимания оказалась продолжающаяся война в регионе.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам США и их союзников в Саудовской Аравии, Катаре, Объединённых Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке, Кувейте и на Кипре.