    Главы МИД Турции и Сирии обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

    Другие страны
    • 05 апреля, 2026
    • 02:46
    Главы МИД Турции и Сирии обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с сирийским коллегой Асадом Хасаном Шейбани.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на источники в МИД Турции.

    По данным источников, в ходе беседы министры обсудили двусторонние отношения. Кроме того, в центре внимания оказалась продолжающаяся война в регионе.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам США и их союзников в Саудовской Аравии, Катаре, Объединённых Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке, Кувейте и на Кипре.

    Хакан Фидан Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Hakan Fidan suriyalı həmkarı ilə regiondakı müharibəni müzakirə edib

