"1news.az" xəbər saytının 19 yaşı tamam olur
Media
- 12 mart, 2026
- 11:05
Bu gün "1news.az" xəbər saytının yaranmasından 19 il ötür.
"Report" xəbər verir ki, sayt 2007-ci il martın 12-də fəaliyyətə başlayıb.
Portal Azərbaycan və rus dillərində mühüm yerli və qlobal hadisələr, problemlər haqqında məlumatlar təqdim edir.
"1news.az"da yalnız xəbərlər deyil, həm də analitik materiallar, müsahibələr, şərhlər, video və fotoşəkillər yayımlanır.
Portalın "Facebook", "Instagram", "Telegram", "WhatsApp" səhifələri də mövcuddur. "Telegram" kanalında 12 621 izləyicisi olan sayt günü-gündən inkişaf etməkdədir.
"1news.az" saytında çalışan həmkarlarımızı təbrik edir, uğurlar arzulayırıq!
