Новостной сайт Aхar.az отмечает свое 12-летие

Новостной сайт Axar.az отмечает свое 11-летие.

Как сообщает Report, интернет-издание заработало 19 октября 2013 года, и уже на протяжении 11 лет освещает события, происходящие в Азербайджане, регионе и мире.

Axar.az публикует материалы на азербайджанском, русском, английском и персидском языках.

Отметим, что сайт Axar.az функционирует в составе медиагруппы Teleqraf. Руководителем холдинга является Айнур Джамалгызы, а главным редактором сайта - Анар Нифталиев.

Коллектив Информационного агентства Report поздравляет коллег из Axar.az и желает им успехов!