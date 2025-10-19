Новостной сайт Aхar.az отмечает свое 12-летие

Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    • 19 октября, 2025
    Новостной сайт Axar.az отмечает свое 11-летие.

    Как сообщает Report, интернет-издание заработало 19 октября 2013 года, и уже на протяжении 11 лет освещает события, происходящие в Азербайджане, регионе и мире.

    Axar.az публикует материалы на азербайджанском, русском, английском и персидском языках.

    Отметим, что сайт Axar.az функционирует в составе медиагруппы Teleqraf. Руководителем холдинга является Айнур Джамалгызы, а главным редактором сайта - Анар Нифталиев.

    Коллектив Информационного агентства Report поздравляет коллег из Axar.az и желает им успехов!

