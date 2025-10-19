Новостной сайт Aхar.az отмечает свое 12-летие
Медиа
- 19 октября, 2025
- 12:00
Новостной сайт Axar.az отмечает свое 11-летие.
Как сообщает Report, интернет-издание заработало 19 октября 2013 года, и уже на протяжении 11 лет освещает события, происходящие в Азербайджане, регионе и мире.
Axar.az публикует материалы на азербайджанском, русском, английском и персидском языках.
Отметим, что сайт Axar.az функционирует в составе медиагруппы Teleqraf. Руководителем холдинга является Айнур Джамалгызы, а главным редактором сайта - Анар Нифталиев.
Коллектив Информационного агентства Report поздравляет коллег из Axar.az и желает им успехов!
Последние новости
12:42
ЦАХАЛ наносит авиаудары по Рафаху на юге ГазыДругие страны
12:31
Завтра в ряде районов Азербайджана ожидаются ливни и градЭкология
12:23
Израиль проведет масштабные военные учения на границе с ЛиваномДругие страны
12:19
Фото
Установлены личности пострадавших в ДТП в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
12:09
Фото
В США обсуждено укрепление сотрудничества Азербайджана с исламскими финучреждениямиФинансы
12:00
Новостной сайт Aхar.az отмечает свое 12-летиеМедиа
11:44
ХАМАС отверг обвинения США в нарушении соглашения о прекращения огня в ГазеДругие страны
11:19
Азербайджанские боксеры успешно стартовали на чемпионате Европы в МонтенегроИндивидуальные
11:12