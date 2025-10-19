Axar.az xəbər saytı 12 yaşını qeyd edir
Media
- 19 oktyabr, 2025
- 12:00
Axar.az xəbər saytı 12 yaşını qeyd edir.
"Report"un xəbərinə görə, 2013-cü ilin oktyabrın 19-da oxucularla ilk görüşə gələn sayt Azərbaycanda, regionda və dünyada baş verən hadisələri işıqlandırır.
Axar.az Azərbaycan, ingilis, rus, və fars dillərində dörd versiyada işləyir. Sayt həm də ərəb əlifbası ilə Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərən yeganə yerli media orqanıdır.
Qeyd edək ki, Axar.az saytı "Teleqraf" Media Qrupun tərkibində fəaliyyət göstərir. Holdinqin rəhbəri Aynur Camalqızı, saytın baş redaktoru isə Anar Niftəliyevdir.
"Report"un kollektivi Axar.az-da çalışan həmkarlarını təbrik edir, onlara uğurlar arzulayır!
Son xəbərlər
12:52
İsrail ordusu Qəzzanın Rəfah şəhərinə hava zərbələri endiribDigər ölkələr
12:28
Abdullah Zubir Premyer Liqada 50-ci qolunu vurubFutbol
12:18
Azərbaycanın bəzi rayonlarında leysan yağacaq, dolu düşəcəkEkologiya
12:05
Foto
Cəlilabadda yol qəzasında xəsarət alanların sayı artıb - SİYAHI, YENİLƏNİBHadisə
12:04
"Kəpəz" səfərdə 25-ci dəfə böyükhesablı qələbəyə sevinibFutbol
12:00
Axar.az xəbər saytı 12 yaşını qeyd edirMedia
11:55
Foto
Azərbaycanın islam maliyyə institutları ilə əməkdaşlığının gücləndirilməsi müzakirə olunubMaliyyə
11:34
Ekspert: ABŞ nüvə obyektlərinə hücumdan əvvəl İranı məlumatlandırıbRegion
11:17