NEWS.ru: Терпение и дальновидность: как Алиев выполнил миссию восстановителя страны

15 октября исполняется 20 лет с тех пор, как Ильхам Алиев первый раз был избран президентом Азербайджана. За считаные дни до этого юбилея завершился карабахский конфликт, не дававший республике покоя все эти годы. Стало ясно, какая выдержка и политическое

15 октября исполняется 20 лет с тех пор, как Ильхам Алиев первый раз был избран президентом Азербайджана. За считаные дни до этого юбилея завершился карабахский конфликт, не дававший республике покоя все эти годы. Стало ясно, какая выдержка и политическое чутье понадобились лидеру, чтобы шаг за шагом готовить Азербайджан к реваншу и затем с помощью двух энергичных ударов вернуть оккупированные земли. Как это удалось бывшему московскому преподавателю, в котором коллеги по институту особенно отмечали доброту и улыбчивость?

Как передает Report, об этом говорится в материале NEWS.ru.

На возвращение национальных земель ушли десятилетия

Так, 15 октября 2003 года Ильхам Алиев одержал победу на своих первых президентских выборах, набрав 79,46% голосов, и стал одним из самых молодых президентов в мире - ему было 42 года.

Профессор Алиев оказался не только самым молодым президентом в СНГ, но и одним из самых просвещенных. Образование он получил в МГИМО, а политического опыта начал набираться еще в семье, наблюдая за работой отца - Гейдар Алиев в 46 лет возглавил Азербайджанскую ССР, то есть на четыре года "позже" будущего сына. При Алиеве-старшем союзная республика резко прибавила в своем экономическом развитии, уровень жизни там заметно опережал другие уголки Советского Союза — возможно, поэтому в Баку охотно приезжал тогдашний советский лидер Леонид Брежнев. Ему принадлежит известная фраза "Широко шагает Азербайджан".

Следующий советский лидер Юрий Андропов повысил Алиева, пригласив его в 1982 году в Москву, в состав Политбюро ЦК КПСС. Алиев-старший стал первым зампредом советского правительства. Однако с Михаилом Горбачевым он не сработался и в 1987 году был внезапно отправлен «на пенсию».

В те годы, когда Алиевы жили в Москве, Ильхам учился в МГИМО, а затем остался преподавать в этом вузе. В институте его до сих пор считают "своим", рассказала NEWS.ru заведующая отделом читального зала периодических изданий МГИМО Раиса Полевая.



15 октября 2003 года. Премьер-министр Ильхам Алиев отвечает на вопросы журналистов на одном из избирательных участков Баку

"Когда Ильхам только поступил в университет, мы все на него смотрели как на недосягаемую личность. Весь МГИМО знал, чей он сын. А он сразу преподнес себя как абсолютно простой, общительный, улыбчивый, добрый человек. То есть его статус и то, каким он оказался в действительности, — небо и земля. У него была масса друзей. В 1985 году, защитив диссертацию на соискание ученой степени — кандидата исторических наук, Ильхам начал преподавать у нас", — вспоминает собеседница.

Добился высшей власти - и не стал почивать на лаврах

В 2003 году, едва став главой государства, Алиев-младший сразу показал себя серьезным и твердым руководителем, вспоминает ветеран азербайджанской политики, депутат Милли меджлиса (парламента республики) Расим Мусабеков.

"Он заставил всех считаться со своим мнением. С первых дней себя правильно позиционировал, в том числе добился равноправных отношений с коллегами — лидерами других стран. Для многих стало большой неожиданностью, как Ильхам Алиев, будучи совсем еще молодым политиком, проявлял на переговорах такую выдержку", - отмечает депутат.

Другим ярким качеством стала целеустремленность, считает депутат. "Ильхам Алиев отличается тем, что у него есть ощущение цели. Цель была конкретная - восстановление территориальной целостности республики. И он ее добился. Это ему завещал его отец", - говорит Мусабеков.



Потенциал Азербайджана рос с каждым годом

Проиграв войну в начале 1990-х годов, Азербайджан сумел взять реванш в 2020-м и 2023-м — в этом, безусловно, есть заслуга Ильхама Алиева, который смог воспользоваться политическим и экономическим фундаментом, заложенным его отцом, отмечает эксперт РСМД Алексей Наумов.

"Примирение Баку с Москвой — после „черного января“ 1990 года — состоялось при Гейдаре Алиеве. Ильхам Алиев смог эти отношения развить. При нем вырос экономический потенциал республики, Баку превратился в современный мегаполис. Можно сказать, что Ильхам Алиев адаптировал страну к реалиям XXI века. Но главное - проводилась выверенная внутренняя и внешняя политика. В результате к 2020 году Азербайджан превзошел своего противника многократно", - сказал политолог.

К этому времени на стороне Азербайджана было уже не только международное право, как в начале 1990-х, но и военная мощь, признает Наумов. Это предопределило победу, достигнутую осенью 2020 года. Тогда уже стало понятно, что вопрос Карабаха неминуемо решится тем образом, каким он и решился в прошлом месяце, уточнил политолог. «А вот сменявшие друг друга руководители Армении метались в разные стороны, заигрывали с разными международными силами, пытаясь везде получить выгоду. В итоге Армения осталась фактически без союзников, с плохими отношениями со всеми соседями", - заключил Наумов.



Другим фактором победы Азербайджана в Карабахе стало умение Алиева выстраивать коалиции, его дипломатическое искусство, отмечает Наумов.

"Азербайджанская внешняя политика отличается гибкостью. Баку не записывает какие-то страны в разряд „неминуемых“ союзников или противников, исходя из религиозных или идеологических догматов. Такая политика и ресурсная мощь позволяет избежать зависимости от Запада. После того как в прошлом месяце Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, на Западе прозвучали призывы ввести санкции, но они повисли в воздухе. Ни Вашингтон, ни Брюссель не могут позволить себе испортить отношения с Баку", - сказал политолог.

По мнению Наумова, Азербайджан очень грамотно ведет себя с Россией, которая не может допустить угроз своей безопасности из соседних зон. Баку это понимает и учитывает. В итоге с Россией отношения - на высоком уровне, с Турцией - на высочайшем. Это контрастирует с армянской внешней политикой, поскольку у Еревана отношения расстроены почти со всеми соседями, посетовал политолог.

Как в Баку наладили партнерство с Москвой

Стоит напомнить: когда в 1993 году Гейдар Алиев вернулся к власти, Азербайджан переживал настоящую катастрофу — республика балансировала на грани гражданской войны, армия была разгромлена, экономика развалилась, несмотря на огромные нефтегазовые месторождения.

В ходе первой карабахской войны Армения захватила не только бывшую Нагорно-Карабахскую автономную область (упраздненную в 1991 году), но и сопредельные районы. В итоге пятая часть Азербайджана оказалась под оккупацией.

Что касается отношений с северным соседом, то за 1990-е годы, пока президентом России был Борис Ельцин, в отношениях с Азербайджаном проблемы только накапливались. В карабахском конфликте РФ, по сути, сделала ставку на Ереван. Она поставляла Армении тяжелое вооружение, открыла в Гюмри свою военную базу. В этих условиях Азербайджан в 1999 году решил выйти из ОДКБ, хотя состоял в этой организации с момента ее основания в 1992-м.

В 2003 году, когда президентом вместо отца стал Алиев-младший, у власти в Армении находился Роберт Кочарян — представитель "карабахского клана", бывший лидер самопровозглашенной республики, созданной сепаратистами на азербайджанской земле. Как позже признавали в Кремле, Кочаряна и российского лидера Владимира Путина даже связывали "дружеские отношения".



Доверительные личные отношения Владимира Путина и Ильхама Алиева предопределили современное взаимодействие двух стран

Путин и Алиев умеют эффективно взаимодействовать

Ильхаму Алиеву досталось непростое дипломатическое наследство, отметил в беседе с NEWS.ru политолог Дмитрий Солонников.

"В 90-е в Азербайджане к России относились негативно. Положение стали исправлять с 2000 года Владимир Путин и Гейдар Алиев. Но все равно было ощущение, что у Москвы и Еревана отношения более близкие, — рассказывает Солонников. — Со временем Армения стала пытаться манипулировать Россией. Как следствие, между былыми союзниками стало возникать недоверие. Например, Россия предлагала разные формулы решения карабахского конфликта, Армения сперва соглашалась, но потом обещания не выполняла".

По мнению Солонникова, в этом многолетнем мирном процессе Азербайджан вел себя гораздо более конструктивно и последовательно. "В Москве знали, что Ильхам Алиев держит слово, никогда не меняет позицию в угоду каким-то сиюминутным интересам. Постепенно именно это обстоятельство и позволило Баку перейти в статус стратегического партнера Москвы", — поясняет Солонников.

Доверительные личные отношения, которые выстроили Владимир Путин и Ильхам Алиев, во-многом определили современное взаимодействие наших стран, заявил депутат Госдумы Дмитрий Савельев.



"Между нашими странами подписана декларация о союзническом взаимодействии. Что касается соседней Армении, то она с каждым годом вызывала все больше сомнений в готовности следовать достигнутым договоренностям и исполнять взятые на себя обязательства", - сказал NEWS.ru депутат. По его мнению, Баку по себе знает, насколько сложно сейчас в чем-то доверять Еревану.

"Россия столкнулась с тем, что Армения перестала быть надежным партнером. Произошло это в очень сложный для нас период. Россия по факту выступила флагманом защиты традиционных человеческих ценностей при господстве общих для всех законов — в противовес надуманным правилам, которые Запад меняет по собственному желанию. И Баку в этом цивилизационном вопросе однозначно поддержал Россию. А Ереван, к большому сожалению, поверил в сомнительные перспективы тесного сотрудничества с Западом, что очевидно негативно сказалось на отношениях с нашей страной", - посетовал депутат.

Слуцкий: Алиев убедился в народной поддержке

Азербайджан под руководством Ильхама Алиева ведет сбалансированную внешнюю политику, заявил NEWS.ru глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. "Российско-азербайджанские отношения всегда носили конструктивный, партнерский и добрососедский характер. Год от года их уровень только повышается. Уверен, что двустороннее сотрудничество наших государств будет укрепляться", - подчеркнул глава комитета.

Долгий срок пребывания Ильхама Алиева на посту президента говорит прежде всего об огромном авторитете, о его поддержке среди народа, добавил Слуцкий.



Как Азербайджану удалось подружиться с Израилем

Победить в Карабахе Алиеву помогло и умение правильно выбирать себе союзников за рубежом, считают эксперты. В частности, Азербайджан стал первой и пока единственной мусульманской страной, установившей дружеские отношения с Израилем.

"Тут очень важно, что в Азербайджане никогда не было антисемитских кампаний, никакого преследования иудейской религии. Народ этой страны включает в себя и еврейскую составляющую. Умение жить в добрососедстве с другими народами, взаимообогащение культур отличает азербайджанское общество. Поэтому, кстати, все серьезные эксперты понимают: никакого притеснения армян в Карабахе не будет, если, конечно, речь идет не о преступниках", - отмечает политолог.

В установлении доверительных отношений с еврейским государством, как полагают эксперты, сказалась и широта взглядов бывшего профессора МГИМО Ильхама Алиева.

"В итоге Израиль предложил Азербайджану целый ряд взаимовыгодных сделок. Они проявились, в частности, в широких закупках израильского вооружения для азербайджанской армии, получившей беспилотники, средства ПВО, ракеты. В основе лежат конструктивные и деловые отношения, которые лично регулируют лидеры двух стран", - продолжает Солонников.

Алиева и Эрдогана объединило стратегическое видение

Одновременно укреплялся союз Азербайджана и Турции, также сыгравший огромную роль в достигнутой в Карабахе победе.



Трудно поверить, но в первые годы правления Алиева отношения двух стран вовсе не были такими близкими, как сегодня. Реджеп Тайип Эрдоган, придя к власти, поначалу объявил политику "ноль проблем с соседями", в результате которой в 2009 году Турция и Армения даже успели заключить договор об установлении дипотношений, хотя Карабах при этом оставался оккупирован.

Но затем, под влиянием Баку, Анкара передумала. Парламент Турции отказался ратифицировать договор, и переговоры с Ереваном, где у власти оставался "карабахский клан", были свернуты. Постепенно, шаг за шагом Турция и Азербайджан превратились в братские страны, следуя формуле "одна нация — два государства".

"Сегодня Эрдоган - политик глобального масштаба, который ориентируется на долгосрочные перспективы. Он заинтересован в построении выгодной для Турции стратегической конфигурации на Южном Кавказе, ему уже не нужна выгода здесь и сейчас, поэтому он не стремится быстро договориться с Арменией. Алиев тоже демонстрирует серьезный подход. Потому отношения между Баку и Анкарой теперь развиваются столь успешно", — полагает Солонников.

Как победа в Карабахе скажется на уровне популярности Алиева

Осенью 2003 года в своей первой инаугурационной речи Ильхам Алиев подчеркивал: чтобы Азербайджан стал современным государством, "необходимо продолжить политику Гейдара Алиева", при этом самой тяжелой проблемой для страны новоизбранный президент называл карабахский конфликт.



Спустя 20 лет, выступая в конце сентября в Нахчыване на встрече с президентом Эрдоганом, Ильхам Алиев рассказал, как в результате молниеносной операции, проведенной 19–20 сентября, "незаконно обосновавшаяся на территории Азербайджана армия Армении сдалась, приняла наши условия". Таким образом, Азербайджан полностью обеспечил свой государственный суверенитет, подчеркнул лидер страны.

Военная победа в Карабахе укрепила моральную легитимность Алиева как национального лидера, полагает Солонников. "На выборах 2018 года за него проголосовало 86,2% избирателей, что говорит о высоком доверии к нему как к политику, но возвращение оккупированных земель - это больше, чем электоральный успех. Это огромное достижение! Алиев решил проблему, которая не решалась более 30 лет. Его имя уже вписано в историю Азербайджана", - убежден российский политолог.

Результаты 44-дневной войны осенью 2020 года и однодневной операции 19 сентября стали и долгожданными, и при этом неожиданными для общества, признался в беседе с NEWS.ru Расим Мусабеков.

"Ильхам Алиев успешно выполнил обязанности главнокомандующего вооруженных сил. На постсоветском пространстве, где до сих пор сохраняется множество горячих точек сепаратизма, Азербайджан стал первой республикой, сумевшей разрешить эту проблему. Баку не просто восстановил военный контроль над территорией, но и заставил сепаратистов сложить оружие, а потом и заявить о роспуске своего режима. Это финальная точка", - резюмировал Мусабеков.

Депутат также отмечает, что Алиеву удалось создать благоприятный внешнеполитический фон вокруг Азербайджана, в итоге никто, в том числе и Запад, не смог помешать азербайджанской армии победить.

Умение Алиева "играть на многих досках"

Мечта о возвращении Карабаха лежала в основе возрождения азербайджанской государственности, это была сакральная идея — идея возвращения своих земель, домов и могил предков, она никогда не утрачивала актуальности, напоминает Наумов.



"Мы слышали раньше критиков, утверждавших, что Алиев получил свой пост "просто по наследству“, что как самостоятельный политик он не состоится, но все эти мифы были развеяны. Мы увидели решительное, триумфальное возвращение Карабаха. Возвращение региона произошло в результате комбинации мер: военных, дипломатических и юридических", - перечислил политолог.

"Мы увидели, как то, что было заложено Гейдаром Алиевым, было развито его сыном. Азербайджан стал влиятельным, важным игроком для стран региона, а также во многом для большинства стран мира", - отмечает российский эксперт.

Наумов обратил внимание на то, что крупные страны спокойно или даже одобрительно восприняли новые исторические реалии.

"Редко можно найти столь последовательного политика, готового играть на многих досках единую партию с одной целью - вернуть свои земли с максимальной эффективностью, - считает российский политолог. - Безусловно, Ильхам Алиев войдет в историю как национальный герой. Довел до конца дело народа, дело его отца - воплотил в жизнь народную мечту, которая на протяжении нескольких десятилетий выглядела почти недостижимой".