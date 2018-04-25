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    Назначен новый пресс-секретарь Минсельхоза

    © Report

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Руководитель отдела информационного обеспечения Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Анар Гусейнов освобожден от должности.

    Как сообщает Report, Анар Гусейнов назначен на должность руководителя отдела информации и связей с общественностью министерства сельского хозяйства.

    В заявлении Report Анар Гусейнов подтвердил эту информацию.

    Напомним, что ранее председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Инам Керимов распоряжением президента Ильхама Алиева от 21 апреля был освобожден от занимаемой должности и назначен на должность министра сельского хозяйства.

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