Назначен новый пресс-секретарь Минсельхоза

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Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Руководитель отдела информационного обеспечения Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Анар Гусейнов освобожден от должности.

Как сообщает Report, Анар Гусейнов назначен на должность руководителя отдела информации и связей с общественностью министерства сельского хозяйства.

В заявлении Report Анар Гусейнов подтвердил эту информацию.

Напомним, что ранее председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Инам Керимов распоряжением президента Ильхама Алиева от 21 апреля был освобожден от занимаемой должности и назначен на должность министра сельского хозяйства.