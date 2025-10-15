Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Натиг Мамедли: Тема возрождения Карабаха актуальна для СМИ

    Медиа
    • 15 октября, 2025
    • 13:47
    Натиг Мамедли: Тема возрождения Карабаха актуальна для СМИ

    Отечественная война и возрождение Карабаха остаются актуальными темами азербайджанских медиа.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа (MEDIA) Натиг Мамедли на панельной сессии в рамках 5-й Азербайджанской международной выставки по восстановлению, реконструкции и развитию Карабаха (Rebuild Karabakh-2025).

    По его словам, в Карабахе начинается новый этап в истории Азербайджана: "Там ведутся не просто восстановительные и строительные работы - Карабах сегодня переживает настоящее возрождение. Через годы к этому периоду будут обращаться снова и снова. И именно медиа сегодня освещают эти процессы".

    Натиг Мамедли отметил, что развитие технологий оказывает влияние и на сферу журналистики: "Мы предпринимаем шаги, чтобы помочь журналистам адаптироваться к новым реалиям медиасреды. Агентство MEDIA дважды в год проводит конкурсы для представителей СМИ, и их основными темами неизменно остаются Отечественная война и возрождение Карабаха".

    Rebuild Karabakh-2025 Натиг Мамедли MEDİA Карабах
    Natiq Məmmədli: Qarabağın dirçəlişi Azərbaycan mediasının əsas mövzusudur

