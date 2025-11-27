Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Натиг Мамедли: Переизбыток информации становится главной угрозой для современных медиа

    Медиа
    • 27 ноября, 2025
    • 15:32
    Натиг Мамедли: Переизбыток информации становится главной угрозой для современных медиа

    Одной из основных угроз для медиа сейчас является переизбыток информации, который приводит к росту дезинформации.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Натиг Мамедли в ходе панели в рамках 12-го заседания Рабочей группы по медиа и информации Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

    Мамедли также отметил, что новый закон о медиа, принятый в Азербайджане, способствовал формированию правового иммунитета против информационных угроз.

    "Сегодня во всем мире наблюдается кризис доверия к информации, публикуемой в медиа. Ключевым фактором в этой ситуации становится открытость медиа к инновациям".

    Замдиректора также подчеркнул, что в следующем месяце в Азербайджане будет проведена неделя медиаграмотности.

    Natiq Məmmədli: Hazırda media üçün əsas təhdidlərdən biri informasiya bolluğudur

