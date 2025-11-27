Натиг Мамедли: Переизбыток информации становится главной угрозой для современных медиа
- 27 ноября, 2025
- 15:32
Одной из основных угроз для медиа сейчас является переизбыток информации, который приводит к росту дезинформации.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Натиг Мамедли в ходе панели в рамках 12-го заседания Рабочей группы по медиа и информации Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.
Мамедли также отметил, что новый закон о медиа, принятый в Азербайджане, способствовал формированию правового иммунитета против информационных угроз.
"Сегодня во всем мире наблюдается кризис доверия к информации, публикуемой в медиа. Ключевым фактором в этой ситуации становится открытость медиа к инновациям".
Замдиректора также подчеркнул, что в следующем месяце в Азербайджане будет проведена неделя медиаграмотности.