Натиг Мамедли: Переизбыток информации становится главной угрозой для современных медиа

Одной из основных угроз для медиа сейчас является переизбыток информации, который приводит к росту дезинформации.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Натиг Мамедли в ходе панели в рамках 12-го заседания Рабочей группы по медиа и информации Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

Мамедли также отметил, что новый закон о медиа, принятый в Азербайджане, способствовал формированию правового иммунитета против информационных угроз.

"Сегодня во всем мире наблюдается кризис доверия к информации, публикуемой в медиа. Ключевым фактором в этой ситуации становится открытость медиа к инновациям".

Замдиректора также подчеркнул, что в следующем месяце в Азербайджане будет проведена неделя медиаграмотности.