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На Международном медиа-форуме в Шуше состоялась вторая панель

На Международном медиа-форуме в Шуше состоялась вторая панель На Международном медиа-форуме в освобожденном городе Шуша прошла вторая панель под названием "Медиа-этика: профессиональное поведение журналистов в цифровой среде".
Медиа
22 июля 2022 г. 16:43
На Международном медиа-форуме в Шуше состоялась вторая панель

На Международном медиа-форуме в освобожденном городе Шуша прошла вторая панель под названием "Медиа-этика: профессиональное поведение журналистов в цифровой среде".

Как передает командированный в Шушу корреспондент Report, основными темами обсуждения стали плюрализм в СМИ, актуальные проблемы медиа-этики, новые медиа и этика.

На второй панели, модератором которой выступила директор программы коммуникаций и цифровых медиа Университета ADA Шафаг Мехралиева, выступили генеральный секретарь Альянса европейских информационных агентств Александр Гибой, генеральный директор информационно-аналитического центра Real Миршахин Агаев, заместитель генерального директора агентства Anadolu, главный редактор Юсуф Озхан, председатель профсоюза журналистов Мушфиг Алескерли и декан факультета журналистики Бакинского государственного университета Вугар Зифероглу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada Beynəlxalq Media Forumunda ikinci panel keçirilib

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