На Международном медиа-форуме в Шуше состоялась вторая панель

На Международном медиа-форуме в освобожденном городе Шуша прошла вторая панель под названием "Медиа-этика: профессиональное поведение журналистов в цифровой среде".

На Международном медиа-форуме в освобожденном городе Шуша прошла вторая панель под названием "Медиа-этика: профессиональное поведение журналистов в цифровой среде".

Как передает командированный в Шушу корреспондент Report, основными темами обсуждения стали плюрализм в СМИ, актуальные проблемы медиа-этики, новые медиа и этика.

На второй панели, модератором которой выступила директор программы коммуникаций и цифровых медиа Университета ADA Шафаг Мехралиева, выступили генеральный секретарь Альянса европейских информационных агентств Александр Гибой, генеральный директор информационно-аналитического центра Real Миршахин Агаев, заместитель генерального директора агентства Anadolu, главный редактор Юсуф Озхан, председатель профсоюза журналистов Мушфиг Алескерли и декан факультета журналистики Бакинского государственного университета Вугар Зифероглу.