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    На Медиафоруме СВМДА обсудили председательство Азербайджана

    Медиа
    • 01 октября, 2026
    • 11:46
    На Медиафоруме СВМДА обсудили председательство Азербайджана

    В рамках Медиафорума Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку состоялась панельная сессия "Председательство Азербайджана: инициативы, сотрудничество, результаты".

    Как передает Report, модератором сессии выступил заместитель главного редактора международного телеканала ANEWZ Орхан Амашов.

    Заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов отметил, что в период председательства Азербайджана в СВМДА основное внимание уделяется сотрудничеству и развитию в сферах экономического развития, цифровых систем, транспортных сетей и экологической устойчивости.

    По его словам, до конца года будут реализованы специализированные программы обучения в сфере цифровой трансформации.

    Заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова подчеркнула роль медиа в распространении достоверной информации, формировании ответственного подхода и общественных ценностей.

    Председатель Высшего совета по радио и телевидению Турции (RTÜK) Мехмет Даниш заявил, что Турция поддерживает трансформацию СВМДА в международную организацию.

    Панельная сессия продолжилась обсуждениями.

    На Медиафоруме СВМДА обсудили председательство Азербайджана
    На Медиафоруме СВМДА обсудили председательство Азербайджана
    На Медиафоруме СВМДА обсудили председательство Азербайджана
    На Медиафоруме СВМДА обсудили председательство Азербайджана
    На Медиафоруме СВМДА обсудили председательство Азербайджана

    Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Орхан Амашов Медиасотрудничество
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    AQEM-in Media Forumunda Azərbaycanın sədrliyi müzakirə olunub
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