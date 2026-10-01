На Медиафоруме СВМДА обсудили председательство Азербайджана

В рамках Медиафорума Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку состоялась панельная сессия "Председательство Азербайджана: инициативы, сотрудничество, результаты".

Как передает Report, модератором сессии выступил заместитель главного редактора международного телеканала ANEWZ Орхан Амашов.

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов отметил, что в период председательства Азербайджана в СВМДА основное внимание уделяется сотрудничеству и развитию в сферах экономического развития, цифровых систем, транспортных сетей и экологической устойчивости.

По его словам, до конца года будут реализованы специализированные программы обучения в сфере цифровой трансформации.

Заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова подчеркнула роль медиа в распространении достоверной информации, формировании ответственного подхода и общественных ценностей.

Председатель Высшего совета по радио и телевидению Турции (RTÜK) Мехмет Даниш заявил, что Турция поддерживает трансформацию СВМДА в международную организацию.

Панельная сессия продолжилась обсуждениями.