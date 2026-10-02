В Германии задержали подозреваемого в участии в ИГ
Другие страны
- 02 октября, 2026
- 00:44
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В немецком городе Айзенах задержан уроженец Кувейта, подозреваемый в участии в террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
Как передает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру ФРГ, задержание Гариба С. провели сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии на основании ордера, выданного следственным судьей Федерального верховного суда 15 сентября.
По данным следствия, подозреваемый не позднее августа 2016 года присоединился к ИГ в Ираке. До начала 2017 года он служил в организации вооруженным сотрудником военной полиции.
После задержания Гариб С. был доставлен к следственному судье Федерального верховного суда, который постановил заключить его под стражу.
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