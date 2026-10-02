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    Bild: Германия модернизирует порт Гамбурга для переброски военной техники НАТО

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 02:17
    Bild: Германия модернизирует порт Гамбурга для переброски военной техники НАТО

    Правительство Германии планирует впервые выделить крупные средства на модернизацию инфраструктуры Гамбургского порта, в том числе для возможной переброски военной техники НАТО в случае кризиса.

    Как передает Report со ссылкой на Bild, крупнейший морской порт Германии рассматривается властями страны и командованием НАТО как один из ключевых логистических узлов на фоне изменения ситуации в сфере европейской безопасности.

    Проект предусматривает реконструкцию основных транспортных магистралей, модернизацию причалов и установку кранов повышенной грузоподъемности. Инфраструктура будет иметь двойное назначение: в мирное время ее продолжат использовать для коммерческих перевозок, а в случае необходимости - для переброски танков и другой тяжелой военной техники НАТО.

    О планах финансирования проекта сообщил координатор правительства Германии по морской политике Кристоф Плосс. Средства предполагается выделить через Министерство экономики из федеральной программы поддержки региональной экономической структуры (GRW).

    Решение о включении портовых районов Гамбурга в программу государственного субсидирования ожидается до конца года. Первые средства могут быть выделены с 2028 года, при этом федеральное финансирование планируется дополнить сопоставимой суммой из бюджета Гамбурга.

    По данным Bild, необходимость модернизации связана в том числе с изношенностью инфраструктуры порта. Некоторые объекты были построены более 100 лет назад и не рассчитаны на современные нагрузки. В частности, в районе судостроительной верфи Blohm+Voss, выполняющей в том числе оборонные заказы, недавно частично обрушились элементы причальных сооружений.

    Североатлантический альянс (НАТО) Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    "Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirir
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