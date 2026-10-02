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    Трамп не исключил создание военной базы США в Польше

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 00:16
    Трамп не исключил создание военной базы США в Польше

    Президент США Дональд Трамп заявил, что на территории Польши может быть создана американская военная база.

    Как передает Report, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома.

    "Мы это рассматриваем, и это может быть сделано. Вы не знаете, принял ли я решение (о создании базы) или нет. Может быть, я его принял", - добавил Трамп.

    Ранее министр бороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что создание постоянной военной базы в Польше включено в стратегию национальной безопасности США.

    Отметим, что 28 сентября замминистра госактивов Польши Конрад Голот сообщил, что в польском Демблине откроется сервисный центр для двигателей американских ударных вертолетов AH-64E Apache.

    Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки (США) Польша
    Tramp Polşada ABŞ hərbi bazasının yaradıla biləcəyini açıqlayıb
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