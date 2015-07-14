​Мубариз Гурбанлы: Наши СМИ дают достойный ответ кампании, проводимой некоторыми зарубежными кругами по отношению к Азербайджану

Баку. 14 июля. REPORTAZ/ "Наши СМИ дают достойный ответ кампании, проводимой некоторыми зарубежными кругами по отношению к Азербайджану. Роль прессы в укреплении позиции Азербайджана в мире велика. Мы высоко ценим позицию прессы в этом направлении".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, во время I Европейских игр в зарубежных СМИ публиковались негативные материалы об Азербайджане, и наши органы печати давали им достойный ответ: "В целом, в информационной войне наша страна достойно отвечает определенным кругам, выступающим против Азербайджана. Мы высоко ценим эту работу журналистов. Вам известно, что внимание к прессе уделяется на уровне руководства страны".

М.Гурбанлы добавил, что Госкомитет по работе с религиозными структурами и Совет прессы Азербайджана организуют трехдневный совместный семинар: "Цель семинара заключается в повышении знаний и навыков журналистов в области религии. Здесь примут участие религиозные деятели".