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Михаил Гусман: Искусственный интеллект не может стать Тахиром Салаховым

Михаил Гусман: Искусственный интеллект не может стать Тахиром Салаховым Искусственный интеллект (ИИ) создает картины, работает с красками, но он никогда не сможет стать Тахиром Салаховым.
Медиа
22 июля 2023 г. 16:33
Михаил Гусман: Искусственный интеллект не может стать Тахиром Салаховым

Искусственный интеллект (ИИ) создает картины, работает с красками, но он никогда не сможет стать Тахиром Салаховым.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом сказал первый заместитель генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман на второй сессии Шушинского глобального медиафорума.

Он отметил, что искусственный интеллект применяется сегодня во всех областях: "Его развитие достигло такого уровня, что ИИ уже распространился на сферу искусства и творчества. Сейчас даже гроссмейстеры проигрывают компьютеру в шахматных партиях. Однако компьютер не открывает ничего нового, он просто делает лучшее из того, что есть, и выбирает наиболее правильный вариант".

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Версия на азербайджанском языке Mixail Qusman: "Süni intellekt Tahir Salahov ola bilməz" 

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