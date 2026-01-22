Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Медиа
    • 22 января, 2026
    • 17:42
    MEDİA призвало Meta принять меры в отношении фейков в Facebook от имени президента Азербайджана

    В ряде аккаунтов в соцсети Facebook распространилось заявление от имени президента Азербайджана, подготовленное с использованием технологии deepfake и не отражающее реальность.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развитию медиа Азербайджана (MEDIA).

    По данным агентства, данный пример дезинформации, подготовленный с помощью искусственного интеллекта и направленный на введение общественности в заблуждение, призван нанести финансовый ущерб гражданам путем сбора их личных данных.

    "В последнее время на платформе Facebook участились случаи кибермошенничества с аналогичным содержанием. В связи с этим мы призываем владельца платформы Facebook - компанию Meta - принять оперативные меры по удалению вредоносного контента.

    Призываем общество доверять только информации, предоставляемой официальными источниками, а журналистов и общественных активистов - всегда проявлять принципиальность в отношении подобных случаев и быть бдительными в условиях, когда набирают обороты кампании, основанные на фейковой и ложной информации, и тенденция создания контента с использованием технологий deepfake", - говорится в информации MEDIA.

    deepfake Facebook кибермошенничество дезинформация искусственный интеллект MEDİA
    MEDİA Prezidentin adından "Facebook"da yayılan saxta açıqlama ilə bağlı "Meta"ya çağırış edib
    Deepfake video using Azerbaijani president's name spreads on Facebook

