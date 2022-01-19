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MEDIA подвело итоги конкурса на финансовую поддержку сайтов и газет

MEDIA подвело итоги конкурса на финансовую поддержку сайтов и газет Агентство по развитию СМИ (MEDIA) объявило результаты конкурса, объявленного в рамках проекта по поддержке онлайн-медиа структур (веб-сайтов) и газет.
Медиа
19 января 2022 г. 11:21
MEDIA подвело итоги конкурса на финансовую поддержку сайтов и газет

Агентство по развитию СМИ (MEDIA) объявило результаты конкурса, объявленного в рамках проекта по поддержке онлайн-медиа структур (веб-сайтов) и газет.

Об этом Report сообщили в MEDIA.

В целом по итогам конкурса победили 39 новостных сайтов. 32 из них - общественно-политические и 7 - спортивные сайты.

Каждый сайт из списка получит ежемесячную финансовую помощь в размере 3 000 манатов.

Кроме того, были объявлены результаты конкурса, объявленного MEDIA в рамках проекта по поддержке печатных СМИ. В результате конкурса победителями были объявлены 16 газет. Таким образом, каждая еженедельная газета из списка будет получать 5 000 манатов в месяц, а каждая ежедневная газета - 15 000 манатов в месяц.

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