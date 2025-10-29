MEDIA планирует расширить в ближайшем будущем проект "Медиа-волонтер"
Медиа
- 29 октября, 2025
- 14:13
Агентство развития медиа Азербайджана (MEDIA) планирует расширить в ближайшем будущем проект "Медиа-волонтер".
Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор MEDIA Ахмед Исмаилов на второй встрече медиа-волонтеров.
"С самого начала цель проекта заключалась в том, чтобы быть полезным для молодежи, увлеченной журналистикой. Все мероприятия в рамках "Медиа-волонтера" направлены на развитие молодых людей", - отметил Исмаилов.
