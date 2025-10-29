İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    "Media könüllüsü" layihəsinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulub

    Media
    • 29 oktyabr, 2025
    • 12:22
    Əhməd İsmayılov

    Gələcəkdə "Media könüllüsü" layihəsinin daha da genişləndirilməsi nəzərdə tutulub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmayılov Media Könüllülərinin II şəbəkələşmə görüşündə deyib.

    Onun sözlərinə görə, agentliyin təşkil etdiyi "Media könüllüsü" layihəsinin digər könüllü fəaliyyətlərindən fərqlənməsi üçün müntəzəm işlər görülür:

    "Layihənin məzmunu jurnalistikaya həvəsi olan gənclərə faydalı olmaqdır. Layihə çərçivəsində keçirdiyimiz tədbirlər daim gənclərin inkişafına yönəlib. Onların asudə vaxtlarının boşa getməməsi, məhsuldar keçməsi üçün xüsusi diqqət yetirilib".

    Əhməd İsmayılov media könüllü

